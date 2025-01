Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Adesso ho capito perché a Formigine rubano negli appartamenti indisturbati, Formigine è diventata terra di nessuno. Il 13 gennaio alle 20:15 una mia collega esce da lavoro e nel parcheggio antistante l’azienda trova il vetro rotto dell’auto, insieme a mia moglie chiamano i carabinieri di Formigine e non rispondono, quindi chiamano la polizia locale di Formigine e una segreteria automatica avvisa che gli uffici sono chiusi e di contattare il 112 di Sassuolo per urgenze. Dalle 20 Formigine non è coperta dalle forze dell'ordine. Le due giovani donne contattano quindi il 112 di Sassuolo i quali non reputano necessario un intervento per scarsi elementi, probabilmente impegnati'. Così in una nota il capogruppo Fdi a Formigine, Francesco Borrelli.'Pensare che la polizia municipale di Formigine non è più presente dalle 20 in poi è assurdo e vergognoso - continua Borrelli -.

Ecco perché nel prossimo Consiglio Comunale noi del centrodestra proporremo una mozione sulla Sicurezza. Ecco alcuni punti che proporremo:Potenziare gli strumenti tecnologici e informativi: installare totem informatici nelle frazioni, collegati al Comune e alla Polizia Locale, per consentire segnalazioni di degrado urbano e altre problematiche.Rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine: migliorare il coordinamento tra Polizia Locale, Carabinieri e altre autorità competenti per una gestione più efficace delle emergenze e della prevenzione.Istituire nuovi servizi dedicati alla sicurezza: creare un Ufficio Antitruffe per informare, prevenire e assistere i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili.Promuovere campagne di sensibilizzazione: organizzare incontri periodici, in collaborazione con la Polizia Locale e altre forze dell’ordine, rivolti a scuole e cittadini per educare alla legalità e alla sicurezza.

Contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti: intensificare la collaborazione con il Comune di Sassuolo per l’utilizzo dell’Unità Cinofila in operazioni di controllo sul territorio.Istituire il “Vigile di Frazione e di Quartiere”: garantire una presenza costante della Polizia Locale in tutte le aree del Comune, assegnando agenti dedicati alle diverse zone.Incrementare l’organico della Polizia Locale: aumentare progressivamente il numero di agenti per raggiungere, entro la fine del mandato, il rapporto di 1 vigile ogni 1.000 abitanti, come previsto dalla normativa regionale.Estendere gli orari di servizio: potenziare i turni serali e notturni della Polizia Locale per migliorare il presidio del territorio nei momenti di maggiore criticità.Dotare la Polizia Locale di strumenti moderni e adeguati: fornire attrezzature come Body Cam, Taser, giubbotti antiproiettile e altri strumenti utili a garantire la sicurezza degli agenti e una maggiore efficacia operativa.Reperimento risorse: reperire nel minor tempo possibile le risorse economiche nel bilancio comunale per poter mettere in atto quanto previsto dalla presente mozione. Tutto questo per rendere più sicuri i nostri cittadini e la nostra città.Di fronte a queste problematiche secondo me non ci devono essere colori politici o ideologici, dovremmo essere tutti dalla stessa parte per la salvaguardia della nostra città'.