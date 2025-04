Lutto nazionale per il Papa: confermato a Spilamberto concerto dei Modena City Ramblers

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo'. Il Comune di Spilamberto tira dritto e conferma il concerto dei Modena City Ramblers in programma domani sera in piazza Caduti Libertà in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. L'evento che, come spiegato dal sindaco Massimo Glielmi in una risposta della Lista civica per Spilamberto, ha un costo complessivo di 45mila euro (il cachet della band è circa di 10mila euro), ma al di là dei costi quello che lascia perplessi molti cittadini, è l'opportunità di confermare uno spettacolo simile durante i giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Lo stesso presidente Anpi, Gianfranco Pagliarulo, nei giorni scorsi ha confermato l'intenzione di rinviare le eventuali esibizioni rock nel rispetto dell'invito a evitare 'eventi chiassosi' nei giorni del lutto. Il concerto dei Modena City Ramblers può definirsi sobrio? Una domanda alla quale il Comune ha dato evidentemente risposta affermativa.