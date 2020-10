Mancava da casa dal 17 ottobre, trovato in Svizzera

Luiso Diodato, il 24enne di Fiorano che mancava da casa dal 17 ottobre scorso, e per il quale erano scattate le ricerche, è stato rintracciato questa mattina in Svizzera e sta bene. A darne notizia i Carabinieri che insieme alle forze dell'ordine si erano attivati in funzione del protocollo sulle per la ricerca delle persone scomparse.