Mirandola, distrutta dalle fiamme auto Asl

Inquietante episodio ieri sera a Mirandola. Una Fiat Panda della Asl, parcheggiata in via Papa Giovanni XXIII a Mirandola è stata distrutta dalle fiamme. Il fatto è avvenuto intorno alle 21, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Carpi che stanno indagando sull'accaduto. Ricordiamo che lo scorso ottobre a Rimini vennero danneggiate addirittura 70 auto di sanitari e dipendenti Asl, episodi che purtroppo si sono ripetuti, ultimi casi in ordine di tempo ai danni di vetture di infermieri e medici bolognesi.I carabinieri stanno dunque indagando sulle cause del rogo per verificare se l'episodio possa o meno inserirsi in questa scia di eventi.