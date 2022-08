Mirandola, vandalizza opera a memoria del sisma e si filma sui social

'Uno sfregio, perpetrato alla memoria delle vittime del sisma del 2012, e più in generale a un’intera comunità, che l’Amministrazione Comunale di Mirandola condanna nella maniera più ferma e decisa'.Nella mattinata di oggi il vicesindaco Letizia Budri ha provveduto, a nome di tutta l’amministrazione, a sporgere querela nei confronti degli autori degli atti vandalici all’installazione realizzata sui pannelli di delimitazione del cantiere del Teatro Nuovo, in Piazza Costituente.Un’opera, realizzata in occasione del decennale del Sisma grazie al prezioso contributo degli scout Agesci di Mirandola e degli studenti delle Scuole Montanari, pensata e voluta in ricordo delle vittime di uno degli eventi più drammatici vissuti dalla Comunità. 'Un atto vile e deprecabile, non tanto per il danno materiale causato, bensì per la memoria collettiva che offende'.