'Ospedale Mirandola, tagliata la metà dei posti letto in chirurgia'

'Dopo la parziale sospensione dell'automedica, un nuovo regalo di Natale è stato recapito al Santa Maria Bianca. Questa volta il 'pacco' contiene il taglio di 12 posti letto dell'area omogenea chirurgica. Nell’asettica comunicazione dell’Ausl si dice che per permettere le ferie natalizie, dal 24 dicembre al 9 gennaio, al personale sanitario i letti dell’area chirurgica omogenea passano da 24 a 12, con eventuali altri due letti attivabili in caso di emergenza'. A parlare è il consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis.'Bisogna ricordare che abitualmente il reparto di Medicina Generale del Santa Maria Bianca non riesce a ricoverare tutti i suoi pazienti nei pochi posti a loro assegnati e speso utilizza quelli della chirurgia come valvola di sfogo. Quanti saranno i posti occupati per le feste? Scommetterei – incalza Platis – dai 6 ai 10 e quindi i posti ‘puri’ per la chirurgia diventano un miraggio.