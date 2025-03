Pavullo, nuovo coordinamento Fdi: foto di rito… con corna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Continuano i congressi di Fdi in giro per la provincia di Modena.

Questa mattina è stata riconfermata alla guida del Coordinamento di Fratelli d’Italia di Pavullo, Federica Galloni. L‘occasione ha visto la partecipazione del senatore Barcaiuolo, della moglie e consigliere regionale Annalisa Arletti, del consigliere regionale Pulitanò, del consigliere provinciale Spatafora e del consigliere comunale Daniele Iseppi. Prima di una vista dell’intera comitiva al cantiere sulla Nuova Estense che ha imposto la chiusura del ponte su Rio Torto, la immancabile foto di rito. E nella foto, come pubblicato sui social dalla stessa Galloni, il più classico dei gesti apotropaici: Iseppi - aspirante candidato sindaco di Fdi a Pavullo tra due anni - si è fatto immortalare mentre fa le corna al nuovo coordinatore pavullese. Galloni che evidentemente è stata allo scherzo o semplicemente non si e avveduta della particolarità della foto pubblicata sui social. Iseppi, novello emule dell’indimenticabile Silvio, guascone un po’ per celia un po’ per invidia… Chissà.