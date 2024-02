Primarie Pd Carpi, 1500 online o in presenza per il primo confronto Righi-Taurasi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La serata è iniziata con gli interventi “a tema libero” dei candidati - per primo Righi e per secondo Taurasi, come da sorteggio - che in una ventina di minuti si sono presentati al pubblico. Poi è venuto il momento di rispondere alle tante domande dei cittadini, che hanno riguardato trasporto pubblico e mobilità sostenibile, verde pubblico, centro storico, giovani, sanità e innovazione.

Non sono mancati accenni agli stranieri sottopagati e alla sicurezza, sulla necessità di presidi di forza pubblica in centro. La serata s’è poi conclusa con un appello finale dei candidati.



Nei prossimi giorni ci saranno gli incontri dei due candidati con la cittadinanza: ognuno sarà infatti impegnato in un ciclo di incontri nei circoli e nelle frazioni. Per ultimo i due contendenti si confronteranno lunedì 26 febbraio.



Il voto si terrà domenica 3 marzo, dalle ore 8.00 alle 20.00. Saranno ammessi al voto tutti gli elettori carpigiani e anche i residenti sedicenni. Tutte le regole del voto, le modalità di partecipazione e le sedi sono sul sito internet www.primariecentrosinistracarpi2024.com



Fra i Big erano presenti: Ermanno Losi sindaco di Cortile; Claudio Saraceni della Garc; l’ingegnere Marc’Aurelio Santi con Rossano Bellelli; Federico Poletti della Lapam e Marco Gasparini della Cna; l’ex Sindaco Enrico Campedelli con i suoi ex assessori Carmelo Alberto D’addese e Cinzia Caruso; il Sindaco di Novi Enrico Diacci e quello di Soliera Roberto Solomita. Assenti Simone Tosi e il sindaco Alberto Bellelli.



Roberto Benatti