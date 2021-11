San Prospero, focolaio Scuole Medie: tutti in Dad e tamponi a tappeto

Sono stati eseguiti questa mattina i tamponi su tutti gli alunni della scuola Media di San Prospero in via Chiletti. Parliamo complessivamente di 11 classi i cui alunni hanno fatto il tampone oggi negli stessi locali della scuola.'In considerazione degli esiti risultanti dallo screening effettuato in data 30 ottobre 2021 da parte del Dipartimento di Sanità di Modena, si rende opportuno, in via cautelativa e nel rispetto dei protocolli dell’AUSL, estendere lo screening a tutti gli alunni e personale del plesso della scuola secondaria di I grado di San Prospero - aveva spiegato con una circolare del 31 ottobre la dirigente scolastica -.Al fine di agevolare questa attività anche alle famiglie, i locali del plesso sono stati messi a disposizione del Dipartimento, in modo da condurre lo screening in sede, ed evitare lo spostamento da parte di famiglie e personale. Restano sospese le attività didattiche in presenza per tutte le classi della Secondaria di primo grado di San Prospero fino a diversa comunicazione da parte del Dipartimento. Terminata la fase dello screening, saranno immediatamente avviate le attività di Didattica a Distanza'.