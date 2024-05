Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

. Questa mattina il Tar ha accettato il ricorso di entrambi e ha rimesso le liste alle elezioni dell'8 e 9 giugno. Come si ricorderà la mancanza di un contrassegno al momento del deposito, aveva portato alla esclusione di entrambe liste.Un vizio formale che il Tar ha riconosciuto, ma che ha ritenuto non compromettesse la sostanza della competizione.'Ha prevalso il buonsenso - commenta soddisfatto il sindaco uscente e ricandidato Sauro Borghi -. Ero preoccupato per il gruppo che mi sostiene, per i cittadini che potevano essere privati del diritto del voto e per lo spettro del commissariamento. Ringrazio l'avvocato Sara Castellazzi di San Felice per lo scrupolo con cui ha seguito il ricorso e tutti quelli che ci hanno creduto. Ora parte una sana competizione e auguro a tutti i residenti di San Prospero un buon voto l'8 e 9 giugno'.