Scuola Modena, dopo San Prospero focolaio anche al Sacro Cuore

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 a Modenasono stati effettuati 6373 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 425 sono risultati positivi. Si tratta di 383 studenti e 42 operatori scolastici. Dal 25 ottobre al primo novembre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 37. 29 le classi sottoposte a quarantena, di cui 5 nei servizi educativi 0-3, 2 nella scuola dell’infanzia, 13 nella scuola primaria, 5 nella scuola secondaria di primo grado, 4 nella scuola secondaria di secondo grado.Alle scuole medie di San Prospero , dopo la sospensione in via precauzionale delle lezioni in presenza in attesa dell’esito dei tamponi effettuati ieri, è stata disposta la quarantena per una sola classe, dove sono emerse ulteriori positività. Le altre classi, in base agli esiti negativi dei tamponi, riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza da domani.ll Dipartimento di Sanità Pubblica ha effettuato nella giornata di oggi tamponi a tutti gli alunni della scuola primaria Sacro Cuore di Modena, in seguito alle positività di cinque bambini della stessa classe e di due operatrici scolastiche individuate nei giorni scorsi. Di conseguenza, sono state sospese le lezioni in presenza nelle quattro sezioni della scuola ed è stata attivata la didattica a distanza che proseguirà anche domani, in attesa dell’esito dei tamponi. Nello stesso plesso, sono state sospese le attività didattiche anche nelle due sezioni della scuola dell’infanzia in quanto sono risultati contatti con alcuni dei casi positivi. Come da normativa, per i bimbi delle due sezioni è scattata la quarantena obbligatoria di dieci giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone di controllo.