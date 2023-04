Comizio di De Benedetti a Modena, l’Ateneo si dissoci

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













mi rivolgo a Lei in quanto sembra che il suo giornale sia l’unico ad essersi accorto e stupito (indignato) della presenza di enti “pubblici”, quali Comune, Regione e Università tra i patrocinatori del festival promosso dal quotidiano Domani che si è tenuto ieri mattina nella Chiesa di S.Carlo, dove i presenti hanno subito una intemerata antimeloniana.Un vero e proprio “comizio politico da parte di Carlo De Benedetti” (sue parole), senza alcun contraddittorio. La gravità che Lei pubblicamente rileva è confermata dall'assoluto silenzio dei due quotidiani modenesi. Ma tant’è, così va nella nostra città.Favorire il confronto critico all’interno e all’esterno è uno dei doveri a cui l’Università non è mai venuta meno. Sono certo che l’Ateneo abbia dato il proprio patrocinio in perfetta buona fede e che sia vittima incolpevole dell’intemperanza del relatore.Se questo, come spero, è il sentimento dell’Ateneo, allora mi aspetto che si dissoci prontamente e pubblicamente dall’accaduto ritirando il patrocinio alla manifestazione.Me lo aspetterei anche da Comune e Regione, ma sarebbe pretendere troppa onestà intellettuale che in quegli enti proprio non alberga.