Fuga dei medici, nella legge di bilancio segnali per invertire rotta

Mini aumento del 5% per i medici specializzandi: L’incremento di circa 100 euro netti per gli specializzandi è simbolico e potrebbe non essere sufficiente per attirare i giovani verso specialità meno ambite. Tuttavia, è un segnale positivo che indica un riconoscimento del problema. Tuttavia, sarà importante che questo aumento si accompagni a miglioramenti nelle condizioni lavorative.Incentivi per le specialità meno attrattive: L’incremento della parte variabile del contratto fino al 80% (250-390 euro in più al mese) è una misura più incisiva, in particolare per quelle aree come chirurgia e pronto soccorso, ma non è detto che basti.

Il problema non è solo economico, ma anche legato al carico di lavoro, allo stress, e alle difficoltà di carriera che caratterizzano queste specializzazioni.

Flat tax sull’indennità medica: Detassare l’indennità di specificità medica, passando dal 43% al 15%, rappresenta una misura significativa per i medici già in servizio. Questo potrebbe aiutare a frenare l’emorragia dei medici senior, offrendo loro un incentivo economico tangibile (200-220 euro al mese per 13 mensilità). Anche se l’incentivo è interessante, resta da vedere se sarà sufficiente a competere con le opportunità che offre il settore privato o l’estero.



Le misure economiche proposte potrebbero essere introdotte abbastanza rapidamente, dato che fanno parte della legge di bilancio. Tuttavia, è improbabile che possano avere effetti immediati. Attirare più studenti nelle specializzazioni critiche richiederà del tempo, anche perché la scelta della specializzazione viene fatta dopo anni di formazione.

Cattiva programmazione: Una delle cause profonde del problema è stata la mancanza di programmazione nel settore della formazione medica. Come sottolineato nell’articolo, si è fatto troppo affidamento sui cosiddetti “gettonisti”, figure temporanee pagate a peso d’oro per coprire le carenze, senza però investire a sufficienza nella stabilizzazione del personale e nel miglioramento del percorso formativo.

Necessità di una riforma del percorso di specializzazione: È fondamentale rivedere il contratto di formazione-lavoro per gli specializzandi, come proposto da Anaao Giovani. Questo tipo di riforma non solo migliorerebbe le condizioni di chi si forma, ma potrebbe anche ridurre il ricorso a medici temporanei, con un potenziale risparmio per il sistema sanitario nel lungo periodo.



In sintesi, le misure proposte possono rappresentare un buon inizio, ma senza una riforma strutturale del percorso formativo e delle condizioni lavorative dei medici, è difficile pensare che questi interventi possano invertire la rotta in maniera significativa. I tempi di attuazione delle misure economiche potrebbero essere relativamente rapidi, ma gli effetti sull’attrattività delle specializzazioni più critiche e sul trattenimento dei medici senior potrebbero vedersi solo nel medio-lungo termine.