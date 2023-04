Andrea Giani è fuori: Modena Volley non rinnova il contratto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Modena Volley augura al Giangio le migliori fortune personali e professionali. Modena era, è e resterà sempre casa sua'Con questa nota la società Modena Volley, in modo abbatanza inapettato, chiude il rapporto con il primo allenatore della squadra. I flebili dubbi sulla sua permanenza sollevati nel corso della stagione per i risultati conseguiti, e comunque culminati con il terzo posto in regular season, erano stati fugati con la vittoria in Coppa Cev. Giani, che è anche allenatore della nazionale francese fino alle Olimpiadi del 2024, sembrava potesse continuare la sua avventura a Modena. Non sarà così. E nel mondo del volley già si levano le indiscrezioni sui potenziali sostituti: Lorenzetti che andrà via da Trento, Bernardi e Anastasi