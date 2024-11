Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bel traversone dalla sinistra del Progresso, Ferraresi prova il tiro al volo, palla di poco a lato. La formazione di Salmi rimane in dieci nel finale per un rosso diretto sventolato in faccia a Formato. Dopo quattro minuti di recupero, termina la partita: Progresso - Cittadella Vis Modena 0-0.



PROGRESSO 0CITTADELLA VIS MODENA 0Progresso: Cheli, Ben Saed, Carrozza (36’st Finessi), Maltoni, Bellisi (13’st Sansó), Corzani, Florentine (23’pt Pinelli), Mele, Matta (30’st Gian), Ferraresi, Stellacci (1’st Dandini). A disposizione: Roccia, Cestaro, Cavazza, Ghebreselassie. All. MarchiniCittadella Vis Modena: Leonardi, Mandelli (22’st Mata), Serra, Sala (42’st Guidone), Formato, Marchetti, Sabotic, Aldrovandi, Rovatti (19’st Teresi), Osuji, Martey. A disposizione: Rosa, Gandolfi, Pezzani, Andreotti, Carretti, Orlandi. All. SalmiArbitro: Mariani di LivornoAmmoniti: Leonardi, Formato, Sabotic, MeleEspulsi: 44’st FormatoNote: 3 minuti di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo