Cittadella Vis Modena, confermato mister Gori: ecco la nuova dirigenza

Il Cittadella Vis Modena del patron Paolo Galassini ha definito l’assetto tecnico per la stagione 2025/2026. Nel segno della continuità e della solidità del progetto sportivo, vengono confermate tutte le figure chiave: Mattia Gori sarà ancora alla guida tecnica della prima squadra, confermato nel ruolo di allenatore, Damiano Bertani proseguirà il suo incarico come allenatore in seconda e Alberto Biagini assume l'incarico di direttore sportivo e tecnico,

Il nuovo assetto dirigenziale vede Fabrizio Zanichelli come direttore generale corporate Prima Squadra, Bob Fantazzi ricoprirà il ruolo di direttore generale HR Prima Squadra, con particolare attenzione all’organizzazione interna e alla gestione delle risorse umane e Simone Riccó è confermato team manager e responsabile della logistica, figura chiave per il coordinamento operativo della prima squadra.