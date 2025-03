Cittadella Vis Modena corsaro: col Fiorenzuola finisce 0 a 2

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cittadella corsaro in quel di Fiorenzuola, la compagine modenese si impone per 2-0 sul campo del Fiorenzuola. Primi dieci minuti di studio tra Fiorenzuola e Cittadella Vis Modena, le due compagini provano a trovare lo spazio giusto attraverso fraseggi e passaggi ma le due retroguardie fanno bene il loro lavoro.

Sul finire del primo tempo ecco la rete del vantaggio del Cittadella: Sardella si invola verso la porta, prova la conclusione, Ghisleri ribatte, la palla rimane li e ci si avventa come un vero e proprio rapace d’area di rigore, Alberto Formato che non deve fare altro che appoggiare la palla in rete, cambia quindi il parziale al Velodromo Pavesi, Fiorenzuola - Cittadella Vis Modena 0-1. Il Fiorenzuola si fa vedere dalle parti di De Fazio con un calcio d’angolo, cross al centro, l’estremo difensore smanaccia e allontana.

Il Fiorenzuola termina la prima frazione con un calcio dalla bandierina, nulla di fatto e su questa chance termina il primo tempo. Secondo tempo che inizia in modo arrembante per il Fiorenzuola, Carrozza arriva sul fondo, cross teso in mezzo, Sementa sul pallone, la palla lambisce il palo ma conclusione che termina sul fondo. Carrozza ci prova dalla media distanza, palla altissima e fuori. Ci prova Osuji, conclusione altissima. Occasionissima per il Fiorenzuola, prova Sementa da posizione ravvicinata, Boccaccini salva sulla linea. Calcio d’angolo per gli ospiti, Martey batte in mezzo, Boccaccini di testa, conclusione che termina telefonata tra le braccia di Ghisleri. Padroni di casa vicinissimi al gol con Ceravolo che, da due passi, manda sfera di poco a lato.

Scocca il novantesimo ed il Cittadella timbra il definitivo 2-0 con Manuel Marchetti che, su imbucata di Bertani, batte Ghisleri con un bel diagonale. Finisce, quindi, al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola, tra i padroni di casa ed il Cittadella, con i ragazzi di Gori che vincono per due a zero.

FIORENZUOLA 0 CITTADELLA VIS MODENA 2Fiorenzuola: Ghisleri, Parisi, Boscolo (1’st Postiglioni), Ronchi (9’st Gavioli), Lauciello, Cocuzza, Ceravolo, Carrozza (25’st Piro), Lomolino, Peretti (1’st Sementa), De Ponti. A disposizione: Ansaldi, Bran, De Simone, Russo, Rota. All. CammarotoCittadella Vis Modena: De Fazio; Sabotic (26’st Mora), Fort, Boccaccini; Sardella, Mandelli, Marchetti, Osuji (39’st Bertani), Manzotti (18’st Martey); Sala (33’st Rovatti), Formato (16’st Guidone). A disposizione: Piga, Aldrovandi, Andreotti, Teresi. All. GoriAmmoniti: Manzotti, Mora Espulsi: Reti: 38’pt Formato, 45’st MarchettiNote: 1 minuto di recupero primo tempo, 5 minuti di recupero secondo tempoArbitro: Belinghieri di Lecco