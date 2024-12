Eccellenza, Formigine passa con Arati ma poi viene raggiunto dal Rolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei primi minuti è il Formigine a fare la partita. Gli uomini di Ferraboschi, però si difendono con ordine e con il passare dei minuti prendono il sopravvento del palleggio. La prima occasione corrisponde a un calcio di rigore per i locali, con Barbieri che crossa una palla sul primo palo dove si inserisce Macchioni che viene atterrato da un intervento di Maletti. Tra le vibranti proteste reggiane, sul dischetto per il Real Formigine si presenta Arati, che con grande freddezza spiazza il portiere e porta avanti la sua squadra. Qualche minuto più tardi, nel momento peggiore per il Rolo, arriva un'altra occasione per i locali, con Macchioni che supera in velocità il suo diretto marcatore, va sul fondo e mette una palla in mezzo su cui si avventa al volo Stanco.

Il suo tiro è respinto da Grigoli, bravissimo a riprendere in mano il pallone prima che Cuoghi riesca a calciarlo verso la porta. È l'ultima occasione della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo si fa preferire il Rolo, che alza il proprio baricentro e mette in continua apprensione la difesa avversaria. Dopo un'occasione di Habib al 55', che in progressione non riesce a concludere forse per un fallo in area di Galli, un buon tiro di Davoli al 61' sibila al lato della porta di Rossi. Rolo che colleziona calci d'angolo e perviene al pareggio al 78', quando un colpo di testa di Habib chiama Rossi alla parata prima di un altro intervento in gioco aereo di Zito corretto in rete da Scarpato. Il Rolo all'85' va vicino al sorpasso con un tiro a giro di Zito.



Ultima occasione ospite all'89', con un calcio di punizione da metà campo su cui si avventa Habib, che spizza per Borghi ma il suo tiro termina fuori.



Il tabellino

REAL FORMIGINE-ROLO 1-1

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti (66’ Operato), Laruccia (84’ Angelillis), Arati, Galli, Davoli, Macchioni, Zafferri (58’ Cantarello), Stanco, Barbieri (78’ Masoch), Cuoghi. A disp. Accursio, Operato, Mazzarano, Roncaglia, Loporcaro,, Napoli. All. Cattani

ROLO: Grigoli, Ziliani (57’ Zironi), Lo Bello, Bassoli, Pappaianni, Maletti, Marani (66’ Borghi), Quitadamo (46’ Scarapto), Zito, Habib, Acquafresca (82’ Bahi). A disp. Cavazza, Lorenzini, Mesoraca, Cattellani. All. Ferraboschi

Arbitro: Chouiref di Piacenza

Reti: 20’ rig. Arati (F), 78’ Scarpato (R)

Note: ammoniti Zafferri, Galli, Lo Bello, Habib, Davoli

Matteo Pierotti