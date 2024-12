Galassini (Cittadella): 'Quest'anno pensiamo a mantenere la categoria'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Poi Galassini guarda al futuro per alzare l’asticella.

'Nel 2025 l'obiettivo, lo abbiamo detto più volte, è quello di mantenere la D, poi a un certo punto faremo i nostri conti in modo tale da arrivare dove la società si merita, ovvero un campionato ancora più prestigioso. Ci sono poi tanti progetti in piedi, utilizziamo l’ambiente sportivo per investire nel sociale in una città come Modena che sta rispondendo bene con tanti partner al nostro fianco'.

Alla serata erano presenti l’assessore allo sport Andrea Bortolamasi, il capo della segreteria politica di Mezzetti, Antonino Marino, il ds del Modena Andrea Catellani accompagnato dal difensore Giovanni Zaro e il presidente del Crer Simone Alberici, Samuel Wiafe, giocatore cresciuto con la «Citta» che è arrivato in Nazionale Under 17 col Modena.

Matteo Pierotti