Il Modena oggi sfida la capolista Frosinone

Dopo la sosta natalizia torna, finalmente, in scena il campionato di serie B, con la 20esima giornata, prima di ritorno, che vede il Modena impegnato sul difficile terreno della capolista Frosinone.I ciociari, campioni d’inverno, guidano con 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte; in casa sono un rullo compressore, perché su 9 gare interne hanno totalizzato 23 punti, frutto di 7 vittorie e 2 pareggi, con 15 reti segnate e 2 sole subite; sono l’unica squadra del campionato ancora imbattuta tra le mura amiche, con 1 sola sconfitta nelle ultime 12 partite.I numeri dicono anche che i due mister, Grosso e Tesser, si sono incrociati 4 volte, con quattro vittorie di Grosso.Il Modena ha giocato a Frosinone solo 6 volte, e tutte in serie B, con 2 vittorie dei padroni di casa, 3 pareggi e 1 sola vittoria dei canarini; tutti i precedenti sono stati giocati al vecchio stadio comunale Matusa, e oggi per i gialli sarà la prima volta nel nuovo impianto del Benito Stirpe.L’ultimo incrocio a Frosinone risale al 18.10.2014, 2 a 0 per i padroni di casa, mentre l’unica vittoria è datata 17.5.2008, risultato 4 a 2 per il Modena.I numeri, e i precedenti, non sono dunque favorevoli al Modena, ma i numeri sono fatti per essere smentiti, e il Modena di quest’anno lo ha già fatto in diverse occasioni.Il Modena arriva alla gara senza Azzi, ceduto in settimana al Cagliari (e finalmente si è chiusa una telenovela assolutamente inutile), con il neoacquisto Strizzolo, e con qualche problema; oltre al lungodegente Battistella, assentI sicuro anche Marsura e Poli, mentre sono convocati e a disposizione, Tremolada, che sembra recuperato, e Bonfanti, pur con qualche acciacco.

La prima gara dopo la sosta riserva sempre delle incognite, ma il Modena dovrà essere bravo a rimanere concentrato pensando solamente al campo e non a quello che succede intorno; servirà una gara di grande attenzione nelle due fasi, con la capacità di coprire il campo per ingabbiare il gioco di attacco della capolista.



I gialli scendono a Frosinone per giocare la loro partita come sempre senza paura e con fiducia nelle proprie qualità; per la formazione, sicura conferma del 4-3-2-1, con, davanti a Gagno, probabile linea a quattro Coppolaro (ballottaggio con Oukhadda), Silvestri (o Cittadini), Pergreffi e uno tra Ponsi e Renzetti; a centrocampo, sicuro Gerli, mentre per gli altri due posti ballottaggio a tre tra Armelino, Gargiulo e Magnino, con favoriti i primi due. Davanti sicuro Diaw, sostenuto da Falcinelli e uno tra Mosti e Giovannini, con il secondo favorito, e il primo al centro di voci di mercato, salvo che il recupero lampo consenta a Tremolada di scendere in campo; probabile anche il debutto a gara in corso del neoacquisto Strizzolo, magari in coppia con Diaw; per la squadra titolare, il mister come sempre deciderà negli ultimi istanti che precedono il calcio di inizio.



Arbitra Marinelli di Tivoli, che ha sostituito Valeri di Roma, l’arbitro designato in un primo momento; Marinelli è al suo primo incrocio con il Modena, mentre il Frosinone ha già 8 precedenti, con 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Calcio di inizio alle 16.15 al Benito Stirpe di Frosinone, davanti a circa 300 fedelissimi tifosi gialloblù, pronti a sostenere il corsaro Modena.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc