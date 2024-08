Il Modena pareggia in extremis a Frosinone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Beffardo arriva il vantaggio del Frosinone al 17’: Gagno respinge con un gran intervento il tiro di Ambrosino, sulla respinta segna di testa Distefano. I gialloblù si allungano nella ricerca del pari e il Frosinone sfiora il raddoppio in contropiede con Distefano. Al 37’ punizione pennellata da Palumbo, la sponda di Zaro attraversa tutta l’area ma non arriva il tap-in vincente. I ragazzi guidati da Angelini ci credono e vengono premiati nel terzo minuto di recupero: Battistella vola sulla fascia destra e mette dentro un cross teso, Defrel stacca imperiosamente di testa e batte Cerofolini per l’1-1 finale.

FROSINONE: Cerofolini, Biraschi, Monterisi (7’ st Bracaglia), Marchizza, A.

Oyono (1’ st Distefano), Cichella, Darboe (7’ st Vural), J. Oyono, Ghedjemis (23’ st Kvernadze), Ambrosino, Cuni (32’ st Machin). Allenatore: Vivarini.

A disposizione: Frattali, Sorrentino, Kalaj, Lusuardi, Zaknic, Garritano, Kvernadze, Pecorino, Sene.

MODENA: Gagno, Caldara (30’ st Bozhanaj), Botteghin, Zaro, Cotali, Di Pardo (42’ st Duca), Gerli, Santoro (18’ st Battistella), Palumbo, Abiuso (1’ st Defrel), Mendes (18’ st Gliozzi). Allenatore: Angelini.

A disposizione: Sassi, Bagheria, Beyuku, Pergreffi, Idrissi, Cauz, Magnino.

ARBITRO: Piccinini di Forlì. Assistenti: Bercigli di Valdarno e Ricci di Firenze. 4° ufficiale: Ubaldi di Roma 1. Var: Ghersini di Genova. Avar: Minelli di Varese.

MARCATORI: 17’ st Distefano (F), 48’ st Defrel (M).

AMMONITI: 23’ pt Caldara (M), 41’ pt Santoro (M), 21’ st Ambrosino (F), 35’ st Gerli (M)

SPETTATORI: 9841 di cui 98 ospiti.

Foto Modena calcio