Il Modena torna alla vittoria: 2 a 0 al Cosenza

Il Modena torna al successo al Braglia, con due reti al Cosenza nel finale, ma quanta fatica e quanta paura; serve un finale di gara intenso per piegare un Cosenza coriaceo, con due reti negli ultimi minuti di gioco.Tesser sceglie il 4-3-2-1 ma con alcune modifiche agli interpreti. Davanti a Gagno, linea a quatto Oukhadda, Cittadini, Pergreffi e Renzetti, preferito a Ponsi, che non è neanche in panchina per un problema negli ultimi minuti; in mezzo il tiro Armellino Gerli, Gargiulo, mentre davanti torna titolare Tremolada che con Falcinelli supporta Diaw.Il Modena comincia con buon piglio, e al 7’ n un bell’assist di Gargiulo favorisce il tentativo al volo di Arnellino che però calcia male. Diaw recrimina per un rigore a 16’, ma l’arbitro lascia correre.Il Cosenza si organizza e prende il misure al Modena, che rallenta il passo, e finisce per giocare al piccolo trotto, favorendo gli ospiti; il primo tempo si trascina a bassi ritmi, che favoriscono il Modena che si trova sempre davanti la difesa schierata del Cosenza; il primo tempo termina addirittura senza recupero.Nella ripresa si riparte con gli stessi undici, il Modena prova a cambiare passo e ritmo; al 48’ bel cross di Renzetti per la testa di Diaw che manda la palla sulla parte alta della traversa.Nonostante lo squillo, il Modena però non riesce a concretizzare, e al 60’ Tesser effettua addirittura un triplo cambio: fuori i tre tenori davanti, Falcinelli, Tremolada e Diaw, e dentro Bonfanti, Strizzolo e Giovanni; gialli in campo con il doppio centravanti per provare a sfondare.

Ma la prima clamorosa palla gol capita al Cosenza: mischia in area del Modena e l’uomo Gagno compie due interventi strepitosi in rapida successione su Meroni, prima con le mani e poi con il piede di richiamo da terra, salvando il risultato.



Il Braglia prende fiato e il pericolo scampato sembra dare la sveglia al Modena, che si riversa nella metà campo del Cosenza con costanza ma con poca lucidità. Al 66’ Bonfanti da ottima posizione, dentro all’area di rigore non sfrutta un assist di Giovannini e calcia clamorosamente a lato; al 78’ pericolosa conclusione di Armellino ma la palla esce in calcio d’angolo. Il Modena ci prova e il Braglia comincia a spingere.



Dentro Magnino per Armellino ma la partita non si sblocca e il tempo passa inesorabile; all’83’, Gerli riceve un pallone dal lato corto dell’area di rigore, entra in area e calcia con violenza sul primo palo insaccando il gol del vantaggio alle spalle di di Micai; il Braglia esplode, ma non c’è il tempo di festeggiare, che il Modena subito raddoppia. Palla al centro, il Cosenza avvia l’azione ma cincischia nel giro palla, arriva Giovannini che sradica la sfera dai piedi di due avversari vincendo due tackle in rapida successione, si invola verso l’area e calcia di prepotenza: il pallone si insacca in rete complice una deviazione di un avversario.



L’uno-due del Modena chiude la gara e il Braglia festeggia in tripudio. Nel finale nonostante cinque minuti di recupero, non succede più nulla; il Modena controlla la partita agevolmente fino al fischio finale per tre punti meritati e la conseguente corsa sotto la curva.



I gialli salgono a quota 28, a 1 solo punto dalla zona playoff, occupata dalla Ternana a cui i gialli faranno visita nel prossimo impegno sabato 28 alle 14.00.

Corrado Roscelli

Foto ModenaFc.com