Il Modena vince anche contro il Pesaro e vola al secondo posto

Il Modena supera al Braglia il Pesaro grazie alle reti di Minesso e Mosti e vola al secondo posto ad appena due punti dalla Reggiana fermato oggi in casa dal Cesena sullo 0 a 0. Sesta vittoria consecutiva per i Gialli che ora può ambire alla vetta della classifica.Modena-Vis Pesaro 2-1Gol: 19' Mosti, 42' rig. Cannavò, 50' Minesso: Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi (34′ Baroni), Azzi; Armellino, Di Paola, Scarsella (63′ Duca); Mosti (81′ Castiglia), Tremolada (81′ Rabiu); Minesso (63′ Bonfanti). A disposizione: Narciso, Baroni, Maggioni, Renzetti, Duca, Castiglia, Rabiu, Bonfanti, Spaggiari. All. Tesser: Farroni; Di Sabatino (57′ Marcandella), Gavazzi, Cusumano; Piccinini, Besea (70′ Astrologo), Coppola, Rossi (57′ Saccani), Giraudo; Gucci (80′ De Respinis), Cannavò (70′ Tonso). A disposizione: Campani, Rubin, Tonso, Lombardi, Pinelli, De Respinis, Manetta, Astrologo, Pellizzari, Marcandella, Saccani, Eleuteri. All. BanchiniArbitro: Bordin di Bassano del GrappaAmmoniti: Piccinini, Di Sabatino, Baroni, Azzi, Di Paola