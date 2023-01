Malore improvviso: ricoverato Cevoli, bandiera del Modena da sogno

L'allenatore orginario di Rimini, Roberto Cevoli 54 anni, è stato colto da un malore improvviso nella giornata di ieri. Nella sua carriera ha vestito le maglie di San Marino, Jesina, Fano, Carpi, Reggina, Reggiana, Torino, Cesena, Crotone e, soprattutto, Modena. Proprio coi Canarini, Cevoli fu protagonista della doppia promozione consecutiva dalla Serie C1 alla Serie A, vincendo anche la Supercoppa di Serie C nel 2000-2001.



Cevoli ha allenato Novara, Monza, Renate, Reggina, Imolese. Ricoverato all’ospedale di Cesena, ieri è poi trasportato presso l’ospedale di San Marino.

Cevoli ha ripreso conoscenza nel pomeriggio. Le sue condizioni sono costantemente monitorate.

