E' morto questa notte improvvisamente, nella propria abitazione, Andrea Parenti, responsabile commerciale del Modena Volley. Parenti, 53 anni, era una figura conosciuta e apprezzata in città non solo per il suo ruolo all'interno della squadra di volley.'Con enorme tristezza Modena Volley tutta ha appreso la terribile notizia dell'improvvisa morte di Andrea Parenti. Da oltre dieci anni Andrea era una colonna della nostra società, una persona che amava profondamente Modena Volley e chi ne faceva parte, una persona cui era impossibile non volere bene - scrive la società in una nota -. Andrea era un grande commerciale, innamorato del suo lavoro, una persona che aveva nel cuore Modena Volley e le persone che con lui lavoravano al PalaPanini. Andrea aveva qui una seconda famiglia, a tutti gli effetti. Andrea Parenti lascia un enorme vuoto in tutti noi, che in questi anni gli abbiamo voluto profondamente bene. Alla madre Maria, al padre Renato a tutti i famigliari e alle tantissime persone che gli volevano bene vanno le più sentite condoglianze e un enorme abbraccio. Ci mancherai tanto Andrea, niente sarà più lo stesso senza di te'.