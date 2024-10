Pareggio al 90': Modena beffato a Catanzaro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Modulo e formazioni sono quelli attesi, e di fatto non ci sono sorprese. Bisoli ripropone il 4-2-3-1 delle ultime partite: davanti a Gagno giocano Dellavalle, Zaro, Caldara e Cotali; a centrocampo diga centrale composta da Santoro e Magnino, mentre davanti Palumbo a destra, Bohzanaj sottopunta e Idrissi a sinistra sostengono Abiuso.Si comincia in ritardo perché i fumogeni dei tifosi di casa invadono il campo; si gioca con un forte vento, che nel primo tempo soffia alle spalle del Modena; subito grande intensità a centrocampo, senza però grandi occasioni.

Al 25’ al primo squillo, Catanzaro in vantaggio; tiro di fuori di Situm che si infila nell’angolino, ma l’arbitro annulla per un precedente fuorigioco di Pittarello. Lunghissimo check al VAR con righello, squadra e goniometro, e dopo oltre tre minuti, l’arbitro convalida il vantaggio del Catanzaro. Il Modena però è bravo a reagire e al 34’ alla prima occasione, pareggia: corner da destra di Palumbo, Abiuso anticipa tutti sul primo palo e insacca la rete del pari. I gialli chiudono il primo tempo avanti, anche se il Catanzaro nella prima frazione di gioco fa il 57% di possesso palla,.

Nella ripresa, alla prima vera azione di contropiede, il Modena ribalta la partita; al 56’ da un corner del Catanzaro, apertura sulla destra, Dellavalle e Palumbo viaggiano in tandem, palla al dieci del Modena che di esterno sinistro serve l’accorrente Idrissi, che stoppa e tira sul primo palo e ribalta la partita.



I gialli sembrano in controllo e il Catanzaro accusa il colpo; al 60’ Bisoli pesca dalla panchina: dentro Battistella e Pergreffi per Bohzanaj e Caldara, che esce zoppicando.

Comincia la girandola delle sostituzioni, il Catanzaro ci prova, ma il Modena da l’impressione di potersi difendere senza rischiare. Al 75’ Bisoli sceglie di mettersi a 5 dietro: dentro Di Pardo e Botteghin per Dellavalle e Cotali.

Al 78’ Modena di nuovo in gol: Abiuso di sinistro gira in rete un assist di Idrissi ma l’arbitro annulla per un precedente fallo dello stesso terzino gialloblù; Collu assolutamente intempestivo, subito indeciso e poi notevolmente in ritardo nel fischiare a favore dei padroni di casa.

Il Cevolo diventa una bolgia e comincia a spazientirsi, il Modena rincula pericolosamente facendosi troppo rinunciatario; al 81’ dentro Alberti,al debutto con la maglia gialloblù, per un Abiuso apparso stremato.

Il Catanzaro ci prova fino alla fune, il Modena sembra accusare anche un calo fisico, e non riesce più ad uscire dalla propria metacampo. Al 90’ si materializza la beffa: colpo di testa in mischia su calcio d’angolo del neo entrato La Mantia, la palla subisce una deviazione e finisce in rete.

L’arbitro concede 5’ di recupero, il Modena sembra sulle gambe, e resta dietro; al 92’ intervento di Botteghin su Pittarello: i padroni di casa urlano al rigore, il Cervolo esplode, lungo controllo al VAR, poi Collu fa cenno che si può giocare.

Il pareggio serve ai gialli per muovere la classifica in attesa di tempi migliori, sperando che la sosta consenta ai gialli di vuotare l’infermeria.

Modena di nuovo in campo sabato 19 al Braglia alle ore 15.00 contro l’ostico Palermo.

Corrado Roscelli



Il tabellino

Catanzaro - Modena 2-2

Reti: 25′ Situm, 34′ Abiuso, 56′ Idrissi, 89′ La Mantia

Catanzaro (3-5-2) Pigliacelli; Bonini (57′ Brighenti), Scognamillo, Antonini; Situm, Pompetti (57′ Pontisso), Petriccione, Koutsoupias (69′ Compagnon), D’Alessandro (81′ Seck); Biasci (69′ La Mantia), Pittarello. A disposizione: Dini, Ceresoli, Brighenti, Cassandro, Coulibaly, Pontisso, Buso, Volpe, Turicchia, Seck, Compagnon, La Mantia. All. Caserta

Modena (4-2-3-1) Gagno; Dellavalle (76′ Di Pardo), Zaro, Caldara (62′ Pergreffi), Cotali (76′ Botteghin); Santoro, Magnino; Bozhanaj (62′ Battistella), Palumbo, Idrissi; Abiuso (81′ Alberti). A disposizione: Sassi, Bagheria, Beyuku, Pergreffi, Botteghin, Cauz, Di Pardo, Battistella, Oliva, Duca, Zidouh, Alberti. All. Bisoli

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari (Assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Marco Belsanti di Bari, quarto ufficiale Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata, Var e Avar Antonio Di Martino di Teramo e Marco Monaldi di Macerata).

Ammoniti: Bonini, Idrissi, Dellavalle

Note: 8.394 spettatori