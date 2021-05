Play-off serie C: per il Modena 'buona la prima'

Una sola rete, ma decisiva per il Modena per ipotecare il passaggio al turno successivo dei play off di serie C. Una trasferta allo stadio comunale di Gorgonzola segnata dalla vittoria contro l'Albinoleffe. Squadra difficile quella di casa capace di lasciare pochi spazi. La rete è arrivata proprio in uno di questi rari momenti. Luppi costruisce tutto dal centrocampo con un contropiede che fornisce un pallone perfetto a Spagnoli che insacca con un tiro al volo. L'Albinoleffe sfiora il pareggio quasi allo scadere del primo tempo, quando Genevier bem servito prova il tiro su un Gagno bravissimo a neutralizzare il pericolo.Nella ripresa Gerli fa pensare per un attimo al raddoppio con un tiro che finisce alto di poco. Il Modena non lascia spazi e riesce a difendere il vantaggio. Il 50% è fatto in vista del ritorno al BragliaReti: 28' SpagnoliAlbinoleffe (3-5-2): Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Gusu, Gelli, Genevier (63' Nichetti), Giorgione (63' Gabbianelli), Tomaselli (80' Galeandro); Manconi, Cori. A disp.: Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Mondonico, Ravasio, Miculi, Petrungaro, Maritato. All.: ZaffaroniModena (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Mignanelli (82' Varutti); Muroni (91' Ingegneri), Gerli, Corradi (69' Castiglia); Luppi; Pierini (82' Prezioso), Spagnoli (69' Scappini). A disp.: Narciso, Rabiu, Sodinha, De Santis, Bearzotti, Davì, Monachello. All.: MignaniArbitro: Pascarella di Nocera InferioreAmmoniti: Corradi, Mignanelli, Gerli, Giorgione, BorghiniFoto: Modenacalcio