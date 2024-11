Prima categoria, forte esplosione a Lolli di Mirandola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per loro non sono escluse sanzioni che potrebbero anche trasformarsi in un Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive



Questo il comunicato del Valsa in merito a questa vicenda: 'Come riportato su qualche quotidiano, in seguito al fatto avvenuto domenica 10/11/2024 presso lo Stadio Lolli di Mirandola in occasione della gara del campionato regionale di Prima categoria Gir. D Mirandolese Folgore - Valsa Savignano, la società Valsa Savignano non si ritiene responsabile dell'accaduto in quanto è stato il comportamento di una singola persona che ha agito in maniera autonoma, dal di fuori dello stadio. Episodio che fortunatamente non ha procurato danni a cose o persone, che non giustifichiamo e che definiamo infantile e di sconcertante stupidità visto il contesto e il luogo. L’episodio danneggia l’immagine del club, oltre che non rispecchiare i valori etici e di comportamento che ci hanno sempre contraddistinto. E a tal proposito la società Valsa Savignano desidera esprimere la propria solidarietà alle persone coinvolte per lo spavento, oltre che le scuse ufficiali alla società Mirandolese Folgore che ci ospitava. La persona coinvolta nell’episodio è riconducibile alla nostra società e nei suoi confronti saranno presi i provvedimenti necessari in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda'.

Matteo Pierotti