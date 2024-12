Serie D, Cittadella Vis Modena: ecco lo staff del nuovo mister Gori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ravennate Mattia Gori , 33enne, il nuovo tecnico del Cittadella Vis Modena. Gori sarà annunciato oggi e dirigerà il primo allenamento nel pomeriggio assieme ai due collaboratori dello staff che lo seguono da Sanremo: il vice Damiano Bertani, già match analyst alla Reggiana con Diana e Alvini e poi all’Empoli in A al fianco di Zanetti, e il preparatore atletico Matteo Pantaleoni, carpigiano per tanti anni al Carpi poi al fianco di mister Stefano Sottili alla Viterbese, Feralpi Salò, Pistoiese e Juve Stabia, che prima di Sanremo era stato anche al Riccione in D sempre con Gori. Con loro resta nello staff anche il preparatore dei portieri Andrea Criaco.Gori ha chiuso a 18 anni col calcio giocato, poi ha cominciato ad allenare nei settori giovanili di Azzurra, Forlì e Alfonsine e a 27 anni ha debuttato in Eccellenza all’Alfonsine, salendo al secondo anno in D nel 2019.

Immediata poi la retrocessione coi ravennati nell’anno dello stop per Covid, quindi nel 2020-21 è stato per 24 gare alla guida della Correggese del patron carpigiano Lazzaretti succedendo a Serpini, venendo esonerato a 10 gare dalla fine. Poi l’anno dopo è stato chiamato a marzo al Sasso Marconi in D senza riuscire a evitare la retrocessione, quindi ha portato alla salvezza il Riccione in D e nel 2023-24, dopo una breve parentesi a Voghera (dieci giorni, poi si è dimesso per i problemi finanziari del club) a novembre 2023 è stato chiamato a Sanremo, portato alla salvezza il primo anno e confermato la scorsa estate.

Matteo Pierotti