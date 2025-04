Serie D, il Cittadella Vis Modena vince in trasferta col Sasso Marconi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ultima trasferta stagionale per il Cittadella Vis Modena che porta a casa i tre punti in quel di Sasso Marconi, i modenesi si sono imposti per 2-0. Sono gli ospiti i primi a passare in vantaggio con Alberto Formato, il bomber batte Celeste in uscita con un bel tocco sotto. Cambia immediatamente il parziale a Sasso Marconi, Sasso - Cittadella Vis Modena 0-1. Il Cittadella continua a premere sull’acceleratore, Martey innesca Serra che, di prima intenzione, mette un bel cross al centro, arriva Teresi sulla ribattuta, palla deviata, calcio d’angolo in favore del gruppo allenato da Mattia Gori. Ancora corner per la compagine modenese: Guidone salta più in alto di tutti ma Celeste compie un vero e proprio miracolo evitando la rete dello 0-2.

Ci prova Pirazzoli dalla distanza, per il Sasso, la sfera lambisce la traversa ed esce sul fondo. Jadsey calcua a botta sicura ma il tiro è telefonato tra le braccia di De Fazio. Corner per il Sasso, la retroguardia Cittadella sventa il pericolo. Nelle battute finali del primo tempo il Sasso va più volte vicino al pari prendendo un palo e chiamando De Fazio ad un intervento prodigioso. Dopo un minuto di recupero termina la prima parte di gara: Sasso Marconi - Cittadella Vis Modena 0-1. La ripresa con i padroni di casa alla ricerca del pareggio, possono beneficiare di un corner ma De Fazio smanaccia bene. Il Cittadella trova il raddoppio, il gol dello 0-2 porta il nome di Federico Sala che batte Celeste con un bel rasoterra.

La palla del 3-0 è sui piedi di Guidone che, dopo un contropiede magistrale, colpisce in pieno la traversa da posizione ravvicinata. Dopo quattro minuti di recupero, termina la partita. Sasso Marconi - Cittadella Vis Modena 0-2.

SASSO MARCONI - CITTADELLA VIS MODENA 0-2Sasso Marconi: Celeste, Barattini (37’st Pelloni), Montanaro, Geroni, Cinquegrana (17’st Mancini), Marcaletti, Jassey, Galassi, Pirazzoli (29’st Armaroli), Pampaloni (29’st Baietti), Balleello (17’st Lisanti). A disposizione: Albieri, Tarozzi, Bonfiglioli, Michael. All. PedrelliCittadella Vis Modena: De Fazio; Fort, Serra (1’st Mora), Boccaccini; Martey (5’st Sardella), Mandelli, Teresi, Osuji (39’st Diletto); Sala (31’st Bertani), Guidone, Formato (1’st Carretti). A disposizione: Piga, Berziga, Aldrovandi, Andreotti. All. GoriArbitro: D’Andria di Nocera inferioreAmmoniti: Martey, Cinquegrana, Fort, Carretti, BaiettiReti: 3’pt Formato, 11’st SalaNote: 1 minuti di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo