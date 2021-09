Svantaggio, pareggio e vittoria, il Modena ribalta il Cesena

Nella sesta di campionato di serie C, il Modena raddrizza lo svantaggio e al termine dei 5 minuti di recupero finali vince con una prova di carattere la gara in trasferta contro il Cesena. Partita difficile tutta in salita dopo il 18esimo del primo tempo quando Caturano inganna la difesa gialloblù e incassa. Una vittoria importantissima anche sotto il profilo psicologico, dopo la prima sconfitta in casa di domenica contro l'Entella. Nella classifica guidata dalla Reggiana a 14 punti il Modena è a 9CESENA (4-3-2-1): Nardi; Steffè, Mulè (30′ st Munari), Ciofi, Favale (9′ st Yabre); Ardizzone (39′ st Missiroli), Rigoni, Ilari (30′ st Nannelli); Caturano, Tonin (9′ st Pierini); Bortolussi. In panchina: 1 Fabbri, 22 Benedettini, 28 Pogliano, 6 Brambilla, 14 Berti, 44 C. Shpendi, 45 S. Shpendi. Allenatore: William Viali.MODENA (4-3-1-2): Gagno; Azzi, Pergreffi, Silvestri, Renzetti; Armellino, Gerli, Duca (16′ st Di Paola); Tremolada (35′ st Baroni); Minesso (16′ st Ogunseye), Bonfanti (43′ st Giovannini). In panchina: 1 Narciso, 2 Ponsi, 14 Maggioni, 6 Rabiu, 8 Mosti, 17 Scarsella, 10 Marotta. Allenatore: Attilio Tesser.ARBITRO: Bitonti di BolognaRETE: 18′ pt Caturano, 26′ pt e 21′ st BonfantiAMMONITO: Mulè, Duca, Renzetti, Steffè, Ogunseye, Ciofi, Armellino, GiovanniniESPULSO: 51′ st OgunseyeNOTE: Spettatori 3.535 (1.909 paganti, 1.626 mini abbonamenti). Angoli 3-3.51′ st. Terzo corner per il Modena. Espulso Og