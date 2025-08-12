Caro direttore, avete paura di scrivere l'etnia dei bambini che hanno ucciso Cecilia De Astis?

qualche mese fa c'è stato quel polemico tizio di Carpi, mi pare di ricordare 'impegnato' in politica, che vi contestava il fatto di fornire la nazionalità di una persona che aveva compiuto un reato, addossandovi la responsabilità di alimentare una specie di razzismo (non ricordo bene il tipo di accuse mosse contro di voi)? Adesso faccio l'esatto contrario: in merito alla vicenda di Milano ed ai quattro minori di 14 anni, vi accuso di non esplicitare adeguatamente la loro etnia, zingari o rom decidete voi. Sembrano quasi quattro ragazzini che frequentavano il collegio della Camilluccia incappati, loro malgrado, in un increscioso incidente. Siamo arrivati al punto di avere paura della verità? E se la povera vittima fosse stata vostra madre?
Cordialmente,
Roberto Malavasi - Albareto
Caro e attento lettore,
la ringraziamo per la sua lettera. Certamente ricordiamo bene le parole usate nei nostri confronti dal presidente del Consiglio comunale di Carpi Andrea Artioli, così come ricordiamo le sue scuse e il parallelo silenzio del sindaco Riccardo Righi a nostra precisa lettera (qui). Secondo Artioli in pratica pubblicare la nazionalità di chi delinque significa seminare odio, una tesi che abbiamo ovviamente respinto con forza, così come è stata respinta dal sindacato dei giornalisti.
Riguardo alla tragedia di Milano, se abbiamo omesso il dato relativo alla nazionalità nel titolo non significa affatto 'avere paura della verità'.
Giuseppe Leonelli