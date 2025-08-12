Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Caro direttore, avete paura di scrivere l'etnia dei bambini che hanno ucciso Cecilia De Astis?

Caro direttore, avete paura di scrivere l'etnia dei bambini che hanno ucciso Cecilia De Astis?

Se abbiamo omesso il dato relativo alla nazionalità nel titolo non significa affatto 'avere paura della verità'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Gentile direttore,
qualche mese fa c'è stato quel polemico tizio di Carpi, mi pare di ricordare 'impegnato' in politica, che vi contestava il fatto di fornire la nazionalità di una persona che aveva compiuto un reato, addossandovi la responsabilità di alimentare una specie di razzismo (non ricordo bene il tipo di accuse mosse contro di voi)? Adesso faccio l'esatto contrario: in merito alla vicenda di Milano ed ai quattro minori di 14 anni, vi accuso di non esplicitare adeguatamente la loro etnia, zingari o rom decidete voi. Sembrano quasi quattro ragazzini che frequentavano il collegio della Camilluccia incappati, loro malgrado, in un increscioso incidente. Siamo arrivati al punto di avere paura della verità? E se la povera vittima fosse stata vostra madre?
Cordialmente,
Roberto Malavasi - Albareto
 

Caro e attento lettore,
la ringraziamo per la sua lettera. Certamente ricordiamo bene le parole usate nei nostri confronti dal presidente del Consiglio comunale di Carpi Andrea Artioli, così come ricordiamo le sue scuse e il parallelo silenzio del sindaco Riccardo Righi a nostra precisa lettera (qui). Secondo Artioli in pratica pubblicare la nazionalità di chi delinque significa seminare odio, una tesi che abbiamo ovviamente respinto con forza, così come è stata respinta dal sindacato dei giornalisti.
Riguardo alla tragedia di Milano, se abbiamo omesso il dato relativo alla nazionalità nel titolo non significa affatto 'avere paura della verità'.
Condividiamo comunque con lei il fatto che si tratta di un dettaglio importante ai fini della interpretazione della notizia. Quindi, per completezza, ribadiamo che i 4 bambini, tra gli 11 e i 13 anni, che hanno investito e ucciso con un'auto rubata la 71enne Cecilia De Astis (nella foto) a Milano, sono di origini bosniache, nati tutti in Italia e sono stati trovati all'interno di un accampamento abusivo di nomadi in via Selvanesco, non lontano dal luogo della tragedia. Questa è la verità della quale ovviamente nessuno ha paura, dopodichè, trattandosi di bambini - per legge non imputabili - crediamo che la notizia della loro età prevalga su quella della loro provenienza, che pur nessuno censura.
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, colazione d'oro: due cappuccini e una fetta di torta 11 euro

Modena, colazione d'oro: due cappuccini e una fetta di torta 11 euro

Parco XXII aprile Modena, la situazione è fuori controllo

Parco XXII aprile Modena, la situazione è fuori controllo

Modena invasa da topi? No caro assessore, la colpa non è dei cittadini

Modena invasa da topi? No caro assessore, la colpa non è dei cittadini

Rifiuti Modena, perchè il cittadino non può verificare il numero aperture che gli vengono attribuite da Hera?

Rifiuti Modena, perchè il cittadino non può verificare il numero aperture che gli vengono attribuite da Hera?

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema

Modena, dall'opposizione di destra solo timidi miagolii contro il sistema

Modena, parchetto Sandro Pertini: la riqualificazione ha peggiorato l'area

Modena, parchetto Sandro Pertini: la riqualificazione ha peggiorato l'area

Modena, davvero si può credere che Mezzetti voglia scardinare l'establishment Pd?

Modena, davvero si può credere che Mezzetti voglia scardinare l'establishment Pd?

Sovraffollamento gattile: favorire le adozioni riducendo le spese veterinarie

Sovraffollamento gattile: favorire le adozioni riducendo le spese veterinarie