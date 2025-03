La Pressa semina odio pubblicando nazionalità di chi commette reati?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei giorni scorsi La Pressa ha dato conto di quanto inviato alla redazione dal presidente del Consiglio comunale di Carpi, Andrea Artioli. In un messaggio al giornale Artioli ha scritto: 'Mi chiedo cosa c'entra l'origine o l'etnia di chi ha commesso un reato con la gravità del reato stesso, forse nel codice penale fanno differenze al riguardo dell'etnia di chi l'ha commesso? Ovvio che non avete argomenti, mai vi siete smascherati... Mi auguro che un domani vi rendiate responsabili dell'odio che state seminando'. Ora, poichè la nostra redazione non crede di 'seminare odio', l'amministratore della società che edita La Pressa ha scritto al sindaco di Carpi, considerata l'importante carica istituzionale ricoperta da Artioli, per informarlo formalmente, via Pec, dell'accaduto.

Alla cortese attenzione del Signor Sindaco Riccardo RighiGentile Sindaco, sono a scriverle per portare alla Sua attenzione un fatto che reputo grave e che riguarda il presidente del Consiglio comunale del Comune che lei ha l'onore di guidare.

Il signor Andrea Artioli domenica scorsa, ha contattato la redazione del quotidiano on line La Pressa, che io amministro, per affermare testualmente, in riferimento all’investimento di due agenti della Polizia Locale di Parma da parte di un cittadino, pregiudicato, albanese: “Mi chiedo cosa c'entra l'origine o l'etnia di chi ha commesso un reato con la gravità del reato stesso, forse nel Codice penale fanno differenze al riguardo dell'etnia di chi l'ha commesso? Ovvio che non avete argomenti... ma vabbè... ormai vi siete smascherati” e davanti all'invito della redazione a inviare una tesi più articolata dando disponibilità a pubblicarla ha replicato in questo modo: “Questo secondo i vostri canoni dell'informazione, basta leggere i messaggi di chi vi segue per capirne lo scopo. Mi auguro che un domani vi rendiate responsabili dell'odio che state seminando. Non mi interessa esser pubblicato da voi, anche perché i comunicati stampa che a suo tempo vi ho mandato, ve ne siete ben guardati di pubblicarli'. Ora, sorvolando sull'ardito parallelismo tra presunte mancate pubblicazioni di comunicati da parte del giornale che io rappresento e la vicenda in questione, stupisce e rammarica che un rappresentante delle istituzioni accusi un quotidiano di “seminare odio” con l'augurio assurdo di “un domani renderci responsabili” non si sa ovviamente di cosa. Onestamente, al di là del merito della vicenda, parliamo infatti di un dovere ancor prima che diritto di cronaca, (notizia poi che tutti i media hanno pubblicato facendo riferimento alla nazionalità del cittadino protagonista della notizia alla quale presumibilmente Artioli si riferisce), lascia esterrefatti l'accusa e la velata intimidazione sottesa alle parole del presidente del Consiglio comunale di Carpi. Credo che i giornalisti della redazione de La Pressa non meritino un tale atteggiamento, per questo ho creduto fosse opportuno portare il fatto accaduto alla Sua attenzione, con l’auspicio che anche Lei possa prenderne le distanze. Augurandole un buon lavoro, spero vi sia occasione per un incontro in circostanze serene.Buona giornataCinzia FranchiniAmministratore unico Parole Animate srl, società editrice La Pressa