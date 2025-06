Caro Mezzetti, dove sta il reato nel dire che Mattarella non parla in nome del popolo?

Gentile Redazione,

vedo che il manifesto sulla Russia ha suscitato molto scalpore e prese di posizioni nette.

Ho appreso che il sindaco di Modena ha presentato denuncia alla Digos presso la Questura contro gli autori del manifesto per vilipendio verso il Capo dello Stato: il manifesto diceva, tra l'altro, 'Mattarella non parla in nome del popolo italiano'. Da semplice cittadino mi interessa moltissimo capire dove sta il reato: forse si rischia una denuncia, se al bar o per strada, in una chiacchierata tra amici, qualcuno pronuncia un giudizio simile?

E' possibile visionare la denuncia? Si tratta di una denuncia formale, di una segnalazione, di un'informativa? Si possono conoscere gli articoli del codice penale di riferimento?

Il sindaco di Modena ha espresso più volte giudizi molto duri sulla Russia, o meglio sul governo russo: se qualcuno dicesse che 'il sindaco di Modena non è il mio sindaco' violerebbe qualche articolo del codice penale? Ci sarebbe reato?

Chiedo tutto questo perchè mi pare che, da qualche tempo, una semplice opinione possa coinvolgere penalmente chi la pronuncia: questo non è molto bello, non si sta creando un bel clima.

Leggo poi, in questo momento, una notizia stupefacente: l'ordinanza del sindaco sulla chiusura - per un mese - alle ore 20 dei market etnici per questioni di tranquillità, riposo e decoro. Forse quindi ci sono problemi di sicurezza, decoro, riposo sereno dopo le ore 20? E prima delle 20 no? Non sarà quindi che le tante lamentele dei cittadini del centro storico, trattate in passato come insensate, sono quindi ampiamente giustificate?

Grazie dell'attenzione e cordiali saluti.

Paolo Leonelli - Modena