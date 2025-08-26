Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, raccolta rifiuti: il cittadino non può verificare le aperture fatte

Modena, raccolta rifiuti: il cittadino non può verificare le aperture fatte

Faranno pagare un tot ogni sforamento delle aperture pattuite che non puoi fisicamente memorizzare nè controllare

La Carta Smeraldo a Modena è una tessera personale e gratuita che serve ad aprire i cassonetti smart per la raccolta differenziata di carta, plastica e lattine, integrazione al sistema porta a porta. Essa permette di accedere gratuitamente ai contenitori stradali 24 ore su 24, registrando i propri conferimenti e garantendo l'integrazione del sistema, detto ciò dove posso io controllare la registrazione effettuata dell'apertura? Perché se non riesco a controllare le registrazioni come faccio quando entrerà a regime il sistema con le aperture a pagamento a controllare l'esatto conteggio? Se non posso leggere e avere memoria delle aperture, quando leggerò la nuova bolletta Tari sarà incontestabile, il sistema così come pensato dall'assessore Molinari e compagnia non è certo. Quindi sarà meglio non usarlo per non incappare in contenziosi di dubbia soluzione. Mi preme ricordare i 39 milioni di euro spesi per il nuovo sistema raccolta a fronte di un incasso sul riciclo di soltanto 3 milioni di euro per un impresa è un fallimento consolidato. Ed ecco che con un lampo di genio Molinari con il benestare della giunta Mezzetti e il silenzio assordante dell'opposizione faranno pagare un tot ogni sforamento delle aperture pattuite che non puoi fisicamente memorizzare nè controllare. Questo è il sistema Modena.
Stefano Bellei - Patto per il Nord Modena

