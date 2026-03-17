Referendum, ricordo che la Costituzione più bella del mondo è stata già modificata ben 48 volte

Gentile direttore, caro Giuseppe, ma che senso ha? “Ma noi possiamo continuare così in questa Nazione?”, si chiedeva ieri sera la premier in diretta televisiva.

“Possiamo continuare che, quando c’è qualcosa che non funziona e che possiamo sistemare, se lo propone un altro, dobbiamo per forza dire no?”, aggiungeva la Meloni nell’occasione.

E aveva ragione. Il fatto non è politico. È la constatazione a essere storica. È storicamente vero che la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri è sempre stata sostenuta dal PCI/PDS/DS/PD. È storicamente vero che il sorteggio è sempre stato sostenuto dal M5S. È storicamente vero che l’alta Corte disciplinare è sempre stata sostenuta dal PD.





Eppure, non appena separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, sorteggio e alta Corte disciplinare sono stati proposti da Carlo Nordio e, dunque, dal governo di destra-centro, immediatamente, sono diventati sterco del diavolo. E, oggi, a sinistra - da parte d’una certa sinistra, posto che esiste tutt’una sinistra alta e intellettualmente onesta che, proprio per le testè esposte ragioni, voterà sì -, c’è chi, riferendosi alla riforma Nordio, addirittura parla di fascista e anti-democratica icona d’un governo che ha preteso di manomettere la Costituzione più bella del mondo senza nessuna discussione parlamentare.





A quale discussione parlamentare si starebbe qui facendo riferimento di grazia? La domanda è d’obbligo, posto che, come detto, tutti i punti della riforma erano storicamente cari alle attuali opposizioni.

Si dice anche - proprio lo s’urla - che, in ogni caso, la Costituzione più bella del mondo non deve essere toccata, siccome scritta dai Padri costituenti. Anche in questo caso, che senso ha affermare gratuitamente ciò?





Com’è naturale che sia, visto lo scorrere del tempo, dal 1948 ad oggi, la Costituzione più bella del mondo è stata modificata ben 48 volte. Su 139 (135) articoli, in 78 anni, ne sono stati modificati ben 96. In ben 4 occasioni, passando attraverso referendum costituzionali identici a quello che c’attende domenica e lunedì. Solo negli ultimi 5 anni, la Costituzione più bella del mondo è stata modificata 4 volte, addirittura per rafforzare l’autonomia delle isole! “Ma (davvero) noi possiamo continuare così in questa nazione?”.

Perdendo, su queste sole basi - gratuitamente ideologiche -, l’occasione, storica, di dire sì a una buona riforma in materia di giustizia penale, davvero in grado di riequilibrare i destini d’un processo penale che, ancora oggi, sbaglia - e sbaglia spessissimo -, disintegrando migliaia di vite vere di persone vere sull’altare degli impuniti errori giudiziari italiani?

Comprendo,

ma, credimi, non lo comprendo.

Guido Sola