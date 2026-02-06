Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scuole infanzia Modena, centro unico per le iscrizioni: è tutto oro quello che luccica?

Sul fatto che questo sistema consenta di promuovere inclusione e qualità educativa fin dalla prima infanzia, avrei qualche dubbio

Ecco come viene pubblicizzato, in questi giorni, il centro unico per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, sottolineando: “Un’unica iscrizione, tutte le scuole dell’infanzia della città. Il Centro unico di iscrizione è il cuore del sistema Zerosei di Modena: una sola domanda per accedere a tutte le scuole dell’infanzia pubbliche e convenzionate, con criteri condivisi, trasparenza e pari opportunità per tutte le bambine e tutti i bambini. Un sistema pensato per semplificare la scelta delle famiglie e promuovere inclusione e qualità educativa fin dalla prima infanzia”.

Il Centro unico delle iscrizioni non è cosa nuova, infatti fu frutto di un accordo, ormai ventennale, tra direttori didattici e Comune di Modena, allargato poi alle scuole Fism e convenzionate. Ma funziona proprio così come viene illustrato? Vediamo.

Nella lista delle scuole pubblicata dall’assessorato, vediamo la situazione dei posti disponibili. In sintesi, quasi tutte le scuole dell’infanzia comunali, statali, della Fondazione Cresciamo, di altre fondazioni e cooperative mettono a disposizione la quasi totalità dei posti (25); le altre convenzionate e le scuole FISM, mediamente 7 posti ciascuna (da un minimo di 2 a un massimo di 15).

A chi andranno i posti rimanenti? Semplicemente a figli di famiglie scelte direttamente dal gestore della scuola, cosa pienamente legittima.
Ora, che questo sistema consenta di “accedere a tutte le scuole dell’infanzia pubbliche e convenzionate, con criteri condivisi, trasparenza e pari opportunità per tutte le bambine e tutti i bambini” è pur vero, ma (e questo non viene pubblicizzato), non per tutti i posti disponibili.

Sul fatto che poi questo sistema consenta di promuovere inclusione e qualità educativa fin dalla prima infanzia, avrei qualche dubbio, anche a causa delle diverse tariffe che comportano disuguaglianze nell’accesso alle scuole dell’infanzia modenesi.

Purtroppo, ci sono ancora in giro dei dinosauri della vecchia scuola modenese che hanno ancora buona memoria e capacità di analisi; comunque, se non fosse così, sarò veramente felice di essere smentito.

Franco Fondriest

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

