'Scandalo Fondazione, Mezzetti normalizzato passa all’incasso con il supporto ufficiale a 29 polisportive'

'Presidente, vice-presidente e direttore dalla Fondazione di Modena hanno dichiarato in conferenza stampa che l’ammanco definitivo è pari a 1.162.810 euro, distratti in 807 bonifici, concentrati in tre su sedici conti correnti, avvenuti tra1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2025. Disonesto e unico responsabile penale, a detta del presidente, è un subdolo dipendente con funzioni di responsabilità, che ha gabbato il sistema difensivo anti reati e illeciti predisposto, utilizzando “artifici e tecniche contabili complesse” (insomma, una specie di super genio della truffa sotto le mentite spoglie di dipendente).
In fondo poi, afferma il Presidente con logica stridente, come potersi accorgere di un ammanco di 1 milione di euro, se prelevati in 5 anni a circa 1400 euro in media alla volta, per una Fondazione che ne ha erogati più di 160? Garantisce, ancora, il Presidente che con l’istanza di sequestro all’infedele (che risulta nulla possedente) delle somme sottratte è fiducioso di recuperare tutto il maltolto. Ipse dixit'. A ricapitolare la questione è il consigliere comunale Maria Grazia Modena.
'Applausi immediati da parte di sindaco e presidente della Provincia, con stima e fiducia confermate al presidente, e tutto è normalizzato.
Ora, la Fondazione di Modena, riacquistato il “prestigio” col sostegno politico, potrà procedere tranquillamente al bando per il 2026, al quale sicuramente si sono guadagnati l’accesso agevolato anche i tanti che fino ad ora sull’affaire hanno fatto orecchie da mercante - continua la Modena -. A questo punto viene spontaneo chiedere ai tre “signori” della Fondazione, come mai i tre fronti di prevenzione reati e illeciti predisposti, costituiti da un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs 231/01), un Codice Etico, nonché un Organismo di Vigilanza (remunerato) si siano dimostrati di cartapesta? Certamente nessun sospetto di responsabilità penali, ma qualche dubbio di responsabilità oggettive dovute alla mancata vigilanza e controllo dovrete pur lasciarla a noi comuni mortali? E la gravità della perdita di immagine della Fondazione dove la mettiamo? Eppure, tra loro c’è un ex magistrato che potrebbe spiegarglielo. Ma sono solo implicazioni e valori, più di coscienza e dignità personale, che penalmente perseguibili. Oddio, nello scandalo AMO dubbi di questo tipo sono costati la carriera politica di un segretario provinciale del Pd e di un assessore comunale del PD (Carpi). Anche se il sindaco oggi si affretta a distinguere fra i due casi, che ieri aveva unificati nella gravità e nelle conseguenze'.
'Inoltre, non basta autoassolversi affermando, che nessuno ha chiesto le dimissioni per non darle, perché non è vero.
Bisognerebbe dire che sì, sono state invocate, ma solo dai cittadini modenesi che notoriamente, non contano niente. A Modena si rende conto solo al potere politico non ai cittadini che, però, in questo caso, va rilevato, risulta essere passato dalle mani del partitone (PD) in quelle delle autorità amministrative, sindaco e presidente della Provincia. Null’altro potendo e null’altro sperando, prendiamo, almeno, positivamente atto di questo ulteriore indebolimento del Pd. Restando nella levatura logica delle dichiarazioni della conferenza stampa, vista la esiguità della somma estorta (solo oltre due miliardi di vecchie lire, tanto per intenderci) perché agitarsi tanto e non non derubricare il tutto a generose erogazioni di danaro a sostegno di una categoria, quella delle ricevitorie e piattaforme di gioco modenesi, che fino ad ora risulta, almeno si spera, trascurata dalla Fondazione di Modena. In una Fondazione che anziché finanziare lo sviluppo del territorio distribuisce fondi a pioggia ci potrebbe anche stare. Già il sindaco è passato all’incasso con il supporto ufficiale a 29 polisportive, note anche per essere la base elettorale della sinistra
'.Nella foto Braglia, Tiezzi e Mezzetti