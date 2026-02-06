Aimag, Carpi Comune: 'Basta, si dimetta l’attuale Cda'

'Sono passati oltre 3 mesi dalla sonora, doppia bocciatura ad opera della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna (qui la deliberazione della Corte presieduta da Marcovalerio Pozzato) e della Lombardia, e la proprietà pubblica dell’azienda non ha ancora partorito un credibile Piano alternativo. Non possiamo che prendere atto della debolezza e della incompetenza che stanno indebolendo il patrimonio e il futuro dell’azienda e di chi ci lavora. Come lista civica Carpi Comune chiediamo, esprimendo un sentimento diffuso nell’opinione pubblica, un atto irrinunciabile: le dimissioni dell’attuale Cda, con la creazione, a breve, di un nuovo consiglio di amministrazione'. A porre il tema del rinnovo della governance di Aimag è la lista Carpi Comune - Sinistre Unite guidata da Luca Fedrigotti dopo che i sindaci dei Comuni soci guidati dal sindaco di Carpi Riccardo Righi, avevano detto di stare lavorando a un nuovo patto di sindacato, aspettando la scadenza naturale dell'attuale cda.

'Il nuovo Cda dell’azienda dovrà garantire il controllo pubblico, maggiore competenza e una rinnovata trasparenza nelle scelte future e nella comunicazione con il territorio. Soprattutto ci auguriamo che il nuovo Cda non sia il risultato di lotte di potere e mediazioni all’interno dei partiti del centro sinistra e del centrodestra dei territori interessati: i cittadini non meriterebbero tutto questo' - afferma Carpi Comune.

Nella foto il direttore generale Gianluca Valentini e la presidente Paola Ruggiero