Carpi, tagli di alberi indiscriminati: chi controlla?

Forse qualche associazione sensibile alla tutela dell'ambiente ha tempo e voglia di verificare le scelte in questo campo...

1 minuto di lettura

L'umile cittadino di Carpi osserva preoccupato l'intensificarsi del taglio di grandi piante, dal ceppo residuo apparentemente sano, piante che per decenni ospitarono fauna ed ombreggiarono umani o auto. Osserva anche che le poche piante superstiti sono sottoposte a forme di potatura drastica. Dopo parchi (quelli alberati), via De Gama, piazza Ramazzini ed altre aree ora è il turno di via Peruzzi verso il cimitero (foto). Forse qualche associazione sensibile alla tutela dell'ambiente ha tempo e voglia di verificare le scelte in questo campo, vagliandone nel dettaglio la relativa documentazione?

Rinaldo Ghersi

'Il nuovo ospedale di Carpi non ospiterà la radioterapia oncologica: l'Ausl lo conferma'

Carpi, inaugurato il nuovo Ponte di San Martino Secchia

Donazione AMO potenzia la pneumologia dell'Area Nord

Carpi, auto prende fuoco su via Canalvecchio: conducente illesa

Carpi, auto a Gpl esce di strada: conducente salvo

Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Cara Hera, pretendo di sapere i dati sui conferimenti della mia Carta Smeraldo

Ritardi continui, forse Hera vuole dirottare l'invio delle bollette dal cartaceo al telematico

Modena, via Contrada: quelle 100 tonnellate di rifiuti ancora abbandonati

Caro Mezzetti, nel vostro programma i cassonetti dovevano essere la soluzione residuale

Piovani in Duomo a Modena: il sacro viene irriso o ridotto a scenografia

Modena, velox viale Italia: quell'apparecchio non è omologato

