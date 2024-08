Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al volante dell'altra vettura coinvolta si trovava Pietro Meini, un giovane di 28 anni che ha tentato in tutti i modi di evitare l'impatto con l'auto che procedeva contromano, ma non è riuscito a salvarsi. Soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto.