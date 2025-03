Bell ottiene il brevetto per l'invenzione del telefono: 7 marzo 1876

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per noi è scontato parlare con altre persone dovunque esse si trovino. Il telefono però, ha una storia molto recente e la sua invenzione risale solo agli ultimi decenni dell'800.

L'invenzione del telefono, funzionante tramite energia elettrica, è ancora contesa tra Alexander Graham Bell e Antonio Meucci. Bell fu il primo a ottenere il brevetto il 7 marzo 1876. Ma solo nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosceva Meucci come il vero inventore del telefono.

Dal primo telefono ad oggi i progressi sono stati notevoli. I primi apparecchi sono nati come 'telegrafi parlanti'. Il telefono consentiva di trasmettere voce e dati in modo diretto e veloce. Per la sua semplicità era usato soprattutto da uomini di affari. Il suo utilizzo si diffuse a partire dagli anni '20, quando cominciarono ad apparire le prime utenze domestiche e comparirono i primi servizi di telecomunicazione. Con gli anni poi gli apparecchi divennero più sofisticati e diversificati. Tra gli anni '70 e '80 si assiste alla comparsa dei telefoni portatili a scapito delle cabine telefoniche.

Gli anni '90, con la connessione internet, ha permesso, negli smartphone, di inserire molte altre funzionalità, alla trasmissione della sola voce. Di fatto, oggi il telefono è diventato una strumento essenziale nella quotidianità.