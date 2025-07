Festa dell'Indipendenza Usa: 4 luglio

Il 4 luglio gli Stati Uniti d'America festeggiano la festa dell'Indipendenza delle 13 colonie della Gran Bretagna, avvenuta nel 1776. Sotto la guida di George Washington e con il sostegno di Francia, Spagna e Paesi Bassi, gli Stari Uniti vinsero la guerra d'Indipendenza Americana contro la Gran Bretagna. La Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America è il documento che ha segnato la nascita e l'indipendenza di tale federazione nazionale statunitense. In essa 13 colonie britanniche della costa Atlantica nordamericana dichiararono la loro indipendenza dall'impero britannico, nacquero quindi ufficialmente gli Stati Uniti d'America.

La Dichiarazione d'indipendenza non solo sancì la separazione dalla Gran Bretagna, ma stabilì anche i principi fondamentali come i diritti individuali e il diritto alla rivoluzione, Influenzando movimenti in tutto il mondo. Il 4 luglio è una delle festività più amate negli Stati Uniti. Le città e le comunità organizzano eventi che includono parate, concerti, barbecue e, naturalmente fuochi di artificio.

È un giorno in cui gli americani di tutte le età si uniscono per celebrare la loro libertà e il loro patrimonio nazionale. Ancora oggi molte persone indossano abiti che riflettono i colori della bandiera americana: rosso, bianco e blu, simboli di forza, purezza e giustizia. In questa occasione è molto forte lo spirito di comunità e la celebrazione della libertà e dell'indipendenza che sono al cuore dell'identità nazionale che unisce le persone in una celebrazione collettiva della loro storia.