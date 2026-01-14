A partire dall' 800 lo studio della logica ha coinvolto la filosofia, la matematica, la linguistica, la semantica e l'informatica.La logica fornisce le basi per il ragionamento ed è lo 'strumento' che si usa per collegare le idee e per capire se una conclusione è sensata oppure no.Il ragionamento è il meccanismo
Giornata Mondiale della Logica: 14 gennaio
Nel ricordo di due personaggi celebri: Kurt Godel e Alfred Tarski
La PressaIl 14 gennaio è una data legata alla Giornata Mondiale della Logica, proclamata dall'UNESCO, nel ricordo di due personaggi celebri: Kurt Godel e Alfred Tarski (nella foto).Il primo si occupò di quasi tutti i settori della logica moderna e il suo contributo a questa disciplina è ritenuto uno dei più importanti del XX secolo. Tarski invece si dedicò alla logica matematica e fu autore di fondamentali studi sulla semantica dei linguaggi formali, precisando i concetti di verità e di conseguenza logica.Lo studio della logica parte però da lontano e fu identificata per la prima volta come disciplina autonoma da Aristotele.Fondamentali furono i tre principi della logica classica introdotti da Aristotele: -Principio di Identità (ogni cosa è uguale a sé stessa)-Principio di Non Contraddizione (non si può affermare e negare un predicato dello stesso soggetto) contemporaneamente-Principio del Terzo Escluso (una proposizione è vera o falsa, non esiste una terza opzione)Questi Principi formano la base del pensiero razionale e del ragionamento corretto.
