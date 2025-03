Giorno delle vittime del terrorismo: 11 marzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'11 Marzo è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo all'interno dell'Unione Europea.

E' anche un giorno dedicato alle famiglie e agli amici delle vittime. Questa data è stata scelta per ricordare l'anniversario dell'attacco terroristico di matrice islamica avvenuto a Madrid nel 2004.

L'attentato causò la morte di 191 persone ed il ferimento di 2057. Zaini carichi di esplosivo furono fatti esplodere su 4 treni locali nell'ora di punta causando una strage immane.

Purtroppo l'attentato di Madrid non è rimasto isolato e il terrorismo islamico ha continuato a colpire, toccando altre capitali e città europee, seminando morte e distruzione. Ricordare il sacrificio di tutte le vittime è non solo un impegno di civiltà, ma anche una salvaguardia per il futuro. L'Unione Europea è determinata a rafforzare la protezione dei cittadini ed esorta gli Stati membri a fare tutto il possibile per tutelare i diritti delle famiglie delle vittime nonché le organizzazioni che le sostengono. L'attenzione non deve mai calare ed è fondamentale continuare a rafforzare ogni strumento utile a partire dalla cooperazione internazionale in materia, per scongiurare ogni possibile minaccia e garantire la sicurezza.