La giornata dell'Europa: 9 maggio

Il 9 maggio è la Giornata dell'Europa, una ricorrenza che celebra l'unione europea e la sua storia. Questa data segna l'anniversario della dichiarazione di Robert Schuman, il ministro degli esteri francese che nel 1950 propose la creazione di un Comunità europea del carbone e dell'acciaio, considerata il primo passo verso l'integrazione europea. La Giornata dell'Europa 2025 è un'occasione speciale perché ricorrono i 75 anni dalla dichiarazione Schuman.

La Giornata dell'Europa è un'occasione per riflettere sui valori e gli obiettivi dell'UE, come la pace, la libertà e la collaborazione tra Paesi membri. È anche un'opportunità per celebrare la diversità culturale e linguistica dell'Europa e per promuovere la comprensione e la solidarietà tra cittadini europei. Nel dopoguerra i Paesi europei si stavano lentamente riprendendo dalla devastazione umana ed economia causata dalla Seconda guerra mondiale, mentre incombeva l'ombra delle rinnovate tensioni globali dalla guerra fredda. Un gruppo di politici europei condivise la visione di un'Europa unita per scongiurare futuri conflitti. Questi politici furono poi noti come 'Padri fondatori' dell'Unione europea.

La loro visione prevedeva la condivisione di risorse strategiche tra Paesi Europei.

Grazie a loro per un lungo periodo non ci furono più conflitti. Anche oggi, più che mai, sono necessari dialogo e collaborazione tra Paesi Europei per scongiurare il proliferare di guerre militari ed economiche.