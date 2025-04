Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 14 aprile è la giornata Mondiale dei delfini istituita dall'ONU per richiamare l'attenzione su questi cetacei, minacciati, come avviene purtroppo per molte altre specie animali. I delfini, la cui forma di intelligenza viene paragonata a quella degli esseri umani, sono animali altruisti ed è comune che i membri di un branco si prendano cura uno dell'altro. I delfini sono animali molto simpatici; quando saltano fuori dall'acqua sembrano voler esprimere la loro gioia di vivere e nei movimenti hanno riunito la grazia e l'energia. A volte sembra che sorridono e che riescano a imitare l'uomo.



'Un visitatore con una sigaretta in bocca guarda un giovane delfino, da un vetro di una grande vasca. L'animale si avvicina incuriosito all'oblò e il visitatore gli soffia del fumo nel vetro.

Il delfino va dalla madre e dopo aver fatto una poppata di latte torna di fronte al turista e gli 'soffia' una nuvola di latte sul vetro ottenendo così nell'acqua lo stessi effetto del fumo nell'aria'. Ecco quanto è successo, qualche anno fa nell'oceano, in Sud Africa. Questi mammiferi sono dotati di un ricchissimo 'vocabolario' oltre a fischiare, grugnire e strillare, riescono a emettere una vasta gamma di suoni. I delfini sono gli animali più amati in assoluto. Protagonisti di storie e leggende legate alla nostra specie, utilizzati come simboli di tutto ciò che è positivo, questi allegri cetacei sembrano a loro volta attratti verso gli uomini.Ogni anno migliaia di delfini muoiono a causa degli 'incidenti' che avvengono con le attività di pesca, che provocano gravi lesioni agli animali. Il WWF si impegna e promuove metodi di pesca sostenibili che evitino a questi mammiferi di morire soffocati nelle reti, e negozia affinché vegano firmate convenzioni in grado di porre fine alla pesca eccessiva e all'inquinamento delle acque. La pesca eccessiva saccheggia i mari privando i delfini della propria fonte di cibo. Il traffico marittimo e il turismo, inoltre, costringono questi animali ad abbandonare il proprio habitat.