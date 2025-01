Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 14 gennaio di ogni anno, l'Unesco coordina la celebrazione della Giornata Mondiale della Logica.La capacità di pensare è una delle caratteristiche più distintive dell'umanità.La definizione di umanità è associata a concetti come coscienza, conoscenza e ragione.La logica è stata studiata da molte civiltà nel corso della storia e ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della filosofia e delle scienze.La Giornata Mondiale intende portare le implicazioni pratiche della logica all'attenzione delle comunità scientifiche e del pubblico più ampio.La Giornata annuale di Unesco mira anche promuovere la cooperazione internazionale e lo sviluppo nella ricerca e nell'insegnamento.La promozione della logica può inoltre contribuire alla promozione della pace e della comprensione reciproca, basata sul progresso dell'educazione e della scienza.Il posto centrale della logica nell'indagine scientifica è indiscusso, fondamentale è promuovere la sua comprensione il suo ruolo nella scienza e nella tecnologia.I cambiamenti contemporanei che hanno portato a sviluppi in aree come l'intelligenza artificiale richiedono che la logica giochi un ruolo indispensabile.