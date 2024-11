Nasce l'Unione Europea: primo novembre 1993

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra gli accordi di una Politica di sicurezza comune, si definiscono i poteri dell'Europarlamento e si stabiliscono regole comuni in materia di visti e permessi di soggiorno.A partire poi dal Consiglio europeo di Madrid del 1995 si optò per il nome Euro, come forma abbreviata di Europa, per la nuova moneta comune agli stati membri.L'Unione Europea è un unione sovranazionale e fra i suoi scopi vi sono l'incremento del benessere dei suoi cittadini attraverso la realizzazione dei valori dello spazio di libertà, la sicurezza e la giustizia, la promozione della pace, la difesa dell'ambiente, il rispetto per la diversità culturale e linguistica dell'Europa.

Il 12 ottobre 2012 L'Unione è stata insignita del premio Nobel per la Pace, con la seguente motivazione: L'Unione Europea ha contribuito all' avanzamento della Pace, della Riconciliazione, della Democrazia e dei Diritti Umani in Europa'.

La bandiera europea è costituita da un cerchio di dodici stelle dorate in uno sfondo blu. Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa. Le stelle sono dodici e questo numero è simbolo della perfezione e della pienezza, ricorda gli apostoli e anche il numero delle stelle che coronano la Madonna.