Nasce Salvador Dalì: 11 maggio 1904

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





L'11 maggio 1904 nasce Salvador Dalì, uno dei più celebri artisti surrealisti. Abile pittore, è celebre principalmente per le immagini suggestive e bizzarre delle sue opere. Il suo talento artistico trovò espressione in svariati ambiti, tra cui il cinema, la scultura e la fotografia. Dalì era dotato di grande immaginazione e con il vezzo di assumere atteggiamenti stravaganti; irritò coloro che hanno amato la sua arte e infastidì i suoi detrattori, dal momento che i suoi modi eccentrici hanno in alcuni casi catturato l'attenzione più delle sue opere.

La sua prima esposizione personale si tenne nel 1925 a Barcellona e l'anno dopo, a Parigi conosce Picasso e negli anni successivi realizza opere da lui influenzato. Nel 1931, Salvador dipinse una delle sue opere più famose 'La persistenza della memoria', che rappresenta la surrealistica immagine simbolica degli orologi. Sempre nel 1931 Dalì inventa i cosiddetti 'oggetti surrealisti a funzione simbolica'. Nel 1934 si tiene la sua personale mostra in una galleria newyorchese che ne decreta il successo oltre i confini europei.

Dalì è celebre come pittore, ma è anche stato un grande autore di stampe grafiche, tanto che ne ha realizzate in gran numero e sempre ad un livello eccelso. Tra le sue serie grafiche sono celebri le illustrazioni della Divina Commedia e l'Apocalisse di San Giovanni.